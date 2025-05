Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime

Questo finale di stagione impone massima concentrazione sugli obiettivi di campo, ma, partendo da quelle che sono le lacune che staff tecnico e dirigenza riconoscono all’interno di questo gruppo.Correa e Arnautovic sono sicuri partenti, mentre Taremi sta iniziando a carburare solo adesso e si porta dietro un bel po' di incognite. Si rende quindi necessario intervenire e nei limiti del possibile,, qualità troppo importanti per il gioco di Inzaghi.Ecco perché il direttore sportivo, muovendosi all’interno di un recinto che comunque non consente di strapagare.e tra questi, per quanto riguarda l’attacco,, attaccante classe 2003 di proprietà del Parma. Il calciatore francese è uno degli elementi di spicco della formazione guidata da Christian Chivu e nel corso di questo campionato di Serie A - il suo primo in carriera -Prelevato con un vero e proprio blitz in Francia, quando indossava la maglia dello Chateauroux, nel gennaio 2024 ha prolungato il suoe per lui la società emiliana pregusta un'importante plusvalenza.L'Inter si sta informando, in Emilia non mancano uomini con cui potersi confrontare e a cui chiedere “recensioni”.In poche parole, ora o mai più, perché investire su di lui rappresenta senza dubbio un rischio, ma rimandare ancora potrebbe rendere l’operazione impossibile. Il club di Viale della Liberazione si sta informando, il gradimento è reale, poi bisognerà capire se i nerazzurri decideranno di affondare il colpo, anche cercando di capire le reali richieste del Parma.