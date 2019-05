All'Inter non tutti sono d'accordo sul fatto che una svolta tecnica possa portare dei benefici. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia ancora buone chance per rimanere alla guida dei nerazzurri.



“Tra presente e futuro. Tra il paradiso di una Champions sempre più vicina e l’inferno dove si può cadere con un passo falso. Tra Mauro Icardi e Antonio Conte. Luciano Spalletti ieri, oggi e domani: all’Inter restano ancora quattro tappe da superare e l’allenatore, indipendentemente dal contratto sino al 2021 a 4,5 milioni a stagione firmato lo scorso agosto con il futuro presidente Steven Zhang, si sente più saldo. Sino a un mese e mezzo fa sembrava appeso a poco più di un filo. Ora dalla sua ci sono i risultati fin qui ottenuti, uno spogliatoio che è riuscito a non far affondare e una società che non è completamente decisa sulla svolta tecnica”.