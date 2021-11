Se Stefano Pioli è ormai abituato a dover rinunciare a parti importanti della sua rosa titolare da ormai un anno, dall’altra parte di Milano, il suo perfetto antagonistacon l’eccezione del Tucu Correa. Al rientro, però, per la prima volta in stagione, anche il tecnico piacentino potrebbe dover avere a che fare con qualche tegola. Con la sfida-scudetto contro il Napoli in vista,I primi sintomi, in questa stagione, di un inizio di calo di condizione fisica nella rosa dell’Inter si erano notati nel derby.. Sia il bosniaco che il lombardo erano comunque stati convocati dalle rispettive nazionali, nella speranza che non fosse nulla di grave. Per entrambi, però, ieri è arrivata la doccia fredda. L’attaccante ex-Roma non è stato valutato in grado di giocare la partita decisiva – in negativo – contro la Finlandia; il giovane difensore, invece, è stato rispedito a casa prima della sfida di domani – anche questa decisiva – contro l’Irlanda del Nord.Le cattive notizie non sono finite qui, però, per Inzaghi.. “Penso sia fuori discussione che Stefan giochi martedì con la Norvegia” ha dichiarato Van Gaal al termine della serata. Così, come Dzeko e Bastoni,(lo ha comunicato la federazione olandese tramite una nota ufficiale sui social),, quindi, Inzaghi rischia di non aver tre titolari a disposizione e in ruoli estremamente delicati:Contro il Napoli sarà già una sfida quasi da dentro o fuori per i nerazzurri, dato che una sconfitta li farebbe precipitare a meno 10 dai partenopei. Inoltre, c’è anche un trend da invertire in fretta: quello che vede l’Inter faticare tantissimo a fare risultato nei big match. Insomma,Quella fra Spalletti e Inzaghi sarà una partita a scacchi fra due grandi strateghi. Il secondo rischia di partire con un handicap non da poco e dover rivedere la sua strategia, ma con una grande opportunità: sorprendere prima il suo avversario diretto, poi tutti gli altri, e dimostrare di essere all’altezza dell’Inter e dichiarare che quest’ultima è ancora la squadra più forte quella da battere, anche senza Conte, Hakimi e Lukaku.