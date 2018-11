. Se è vero che l’allenatore toscano in questo inizio di stagione ha recuperato diversi giocatori, da Brozovic a Dalbert passando per Borja Valero e Joao Mario, ad oggi l. Non è questione di adattamento, neanche di pressioni, a cui il belga è più che abituato. È più che altro la condizione fisica ad aver fin qui tormentato l’ex giallorosso., che lavorerà ad Appiano Gentile per ritrovare la migliore condizione.- Il problema alla coscia che lo ha tenuto ai box durante la preparazione estiva, poiNainggolan - come da sua indole - ha bruciato i tempi di recupero per rispondere presente alla chiamata contro il Barcellona, ma. Evidenti le sue difficoltà contro i blaugrana, tanto da spingere Spalletti a lasciarlo per 90 minuti in panchina contro l’Atalanta. “Nainggolan ha tentato di fare quello a cui ci ha abituato - ha spiegato Spalletti prima della gara di Bergamo -. Si è messo a disposizione e ha fatto anche bene per quelle che erano le sue possibilità, maPenso che per lui sia difficile poter essere della partita, ma va apprezzato il suo volerci essere e la disponibilità”.- Assente col Barcellona, nel match in cui aveva tutti i riflettori puntati addosso, in panchina contro l’Atalanta:(sabato 24 novembre)(mercoledì 28 novembre). Dovrà ritrovare il fiato e la capacità di corsa,. Quelle qualità intraviste contro il PSV in Champions e col Bologna in campionato, quando sono arrivati due dei tre gol fin qui realizzati in stagione. Adesso c’è la sosta, Nainggolan svolgerà un piano di recupero ad hoc per ritrovare la miglior condizione.Joao Mario e Borja Valero hanno fatto bene, ma più da mezzali che alle spalle di Mauro Icardi. Quello è il ruolo da protagonista che Spalletti vorrebbe cucirgli addosso subito dopo la sosta.. Servirà il miglior Nainggolan per questo momento cruciale della stagione nerazzurra, Spalletti aspetta risposte sul campo.@AleCosattini