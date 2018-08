L'infortunio di Asamoah ha ulteriormente complicato i piani di Luciano Spalletti, che dalla panchina ha fatto alzare Dalbert, subito in difficoltà contro Iago Falque. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Spalletti si è attorcigliato con la sostituzione di Asamoah, infortunato. Ha fatto entrare Dalbert, subito in balia di Iago e dello stesso Ljajic. Il serbo, fiutate le difficoltà del tremebondo brasiliano, traslocava dalle sue parti per attaccarlo. L’ingresso di Lautaro nel recupero ha smosso le acque, l’Inter si è fatta ammaliare dal miraggio di una vittoria acciuffata per i capelli. Non sarebbe stato giusto: per come si è sviluppata la gara, il pareggio risulta stretto al Toro. E i fischi di San Siro ai giocatori nerazzurri lo confermano”.