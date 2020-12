Dopo l'eliminazione in campo europeo, i calciatori dell'Inter sono finiti spalle al muro: ad Appiano esiste un solo e unico obiettivo, vincere il campionato. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il presidente Steven Zhang ha confermato la totale fiducia nell’allenatore ed esortato i giocatori a dare il massimo. Che da Cagliari in poi è facilmente traducibile in «testa al campionato e proviamo a vincere». Insomma, anche la squadra adesso è spalle al muro e deve tirare fuori gli attributi per rimediare all’inattesa eliminazione europea. Non saranno più concessi alibi. E senza bisogno di traduzioni, i giocatori nerazzurri se lo sono detti chiaramente. Basta guardare indietro e leccarsi le ferite. La delusione è tanta ma adesso tutta quella frustrazione va riversata in campo, dove l’obiettivo deve essere lo scudetto”.