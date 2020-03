Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Capello (ex allenatore di Milan, Juve e Roma), esprime la propria opinione in merito alla posizione in campo di Christian Eriksen.



“Credo che Eriksen possa diventare un Pirlo vista quello che è il ritmo, lento, del campionato italiano. Lui ha velocità di pensiero e questo all'Inter manca, gli si possono mettere ai lati due calciatori”.