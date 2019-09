L'uomo che non riposa mai, un caso strano... ma vero. Secondo La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku si prepara a giocare tre partite consecutive con la sua Inter: "Prima l’Udinese, poi martedì lo Slavia Praga e sabato il primo derby italiano contro il Milan. Tre sfide in crescendo e Lukaku no stop: Antonio farà necessariamente turnover, ma il riposo non toccherà Romelu. Che le giocherà tutte cercando di allungare la striscia di gol: nelle ultime 5 partite ufficiali, comprese le tre con la maglia del Belgio, il numero 9 di nerazzurri e Diavoli Rossi è sempre andato a segno", si legge.