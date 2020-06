Alexis Sanchez scalpita. L'attaccante cileno vuole soffiare il posto da titolare a Lautaro Martinez e meritarsi la conferma all'Inter. Che, come si legge su Tuttosport, sta pensando di trattenerlo anche se non sarà semplice trovare una nuova intesa "low-cost" con il Manchester United (Sanchez è arrivato in prestito gratuito con 7 dei 12 milioni d'ingaggio pagati dagli inglesi).