L'Inter è pronta a chiudere l'accordo con Yann Sommer, portiere svizzero classe '88 del Bayern Monaco. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri puntano a chiudere l'intesa con il portiere, poi i dirigenti dell'Inter andranno a trattare con il Bayern Monaco per cercare di risparmiare qualcosa sul cartellino. Se il Bayern dirà di no, l'Inter pagherà la clausola da 6 milioni di euro.