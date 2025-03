Inter, la svolta comunicativa di Inzaghi: da capopopolo e contro i "nemici", sta convincendo anche i più critici

uscita vittoriosa dalla trasferta del Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta si è concessa una sosta per le nazionali in grande tranquillità. La classifica in Serie A sorride, con il primo posto a +3 sul Napoli e a +6 proprio sulla formazione bergamasca, e Simone Inzaghi può giustamente sottolineare come i suoi nerazzurri siano gli unici in Italia ad essere ancora in corsa su tutti i fronti. La svolta dopo un inizio di 2025 non semplice è arrivata tanto in campo quanto fuori e a colpire è stato, soprattutto,Da gennaio ad oggi, complice anche una maggior esposizione mediatica a cui si è concesso rispetto a periodi simili del recente passato,, diversamente rispetto a quanto aveva abituato a tutte le critiche che i nerazzurri hanno ricevuto. A chiedere rispetto, pre-Atalanta, ci aveva pensato anche il Presidente"I nostri risultati sono dati per scontato, ma soprattutto nel momento in cui non c'è il risultato positivo le critiche sono esasperate. Serve più equilibrio".

Lo ha fatto rispondendo a distanza ada gennaio sugli errori arbitrali e puntualizzando gli episodi sfavorevoli subiti. Lo ha fatto dopo le eliminazioni indelle rivali storiche sottolineando come la sua squadra sia l'unica italiana in corsa su tutti i fronti. E lo ha fatto anchequando, dopo una settimana di dibattisi sui possibilia fine stagione, ha rimarcato come "si sta parlando tanto che l'Inter non potrebbe vincere nulla. Sappiamo cosa stiamo facendo. Squando si vedono prestazioni del genere si vede che la squadra ce l'ha nelle corse.

In passato, in un'annata conclusasi con la vittoria del Triplete, che può ripetersi anche quest'anno come evidenziato dallele quote sull'Inter e le favorite, c'è chi al suo posto parlò senza mezzi termini diSia chiaro la svolta comunicativa di Inzaghi non lo porta sullo stesso piano provocatorio di, ma lo eleva comunque a un ruolo diche per i tifosi nerazzurri è da sempre ritenuto come valore aggiunto.E così, lentamente, sta riuscendo a portare dalla sua parte anche i più critici che faticavano a vederlo come un allenatore "da Inter".