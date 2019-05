Senza i milioni della Champions l'Inter non potrà svolgere il mercato che ha in mente per rinforzare la rosa e questo incrementa il clima di tensione ad Appiano Gentile. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Senza i 50 milioni di euro (minimi) garantiti dal massimo torneo europeo, sarà impossibile agganciare alcuni profili di calciatori col requisito principe nella testa di Marotta, ovvero quello di aver calcato palcoscenici importanti e di aver già lottato per traguardi di livello. È forse anche per questo che va segnalato lo stato di grande tensione che si respira nell’Inter in queste ore, dall’area dirigenziale fino a quella sportiva. Nessuno si aspettava una debacle come quella di Napoli, con le proporzioni e i mille segnali negativi conseguenti. Lo stesso Steven Zhang viene descritto come molto teso, concentrato sul match di domenica al punto di aver condiviso la scelta di azzerare qualsiasi uscita pubblica in questa settimana”.