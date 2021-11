Oggi l'Inter ha incontrato in conference call investitori e azionisti per presentare la trimestrale di bilancio che per Inter Media & Communications (la seconda società dei nerazzurri dove confluiscono i ricavi) non è per niente positiva. Dai primi dati, quello che emerge è un calo di oltre il 24% sui ricavi adjusted legati ai diritti tv.



SPONSOR E DIRITTI TV - Come riportato da Calcio e Finanza, i ricavi “adjusted” sono diminuiti di 23,2 milioni di euro (-24,6%) assestandosi a 71,0 milioni di euro per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2021. In diminuzione rispetto ai 94,1 milioni di euro per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2020. I ricavi da sponsorizzazione sono passati da 31,6 a 13,3 milioni di euro, in particolare per la diminuzione dei proventi dalle sponsorizzazioni regionali passate da 8,9 milioni a 1,8 milioni.



CASO PLUSVALENZE - Durante la conference call con gli investitori, l'amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello e il nuovo direttore finanziario Andrea Ancinelli hanno rassicurato i presenti anche sul caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus e che sta coinvolgendo l'intero sistema calcio italiano. L'Inter però non è fra le società coinvolte, con i due dirigenti che hanno confermato non esista nessuna indagine sull’Inter per la situazione plusvalenze.