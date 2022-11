Buone notizie inCome riportato da “La Gazzetta dello Sport”, si registra un. Gli stessi da, con cui la situazione è ancora nebulosa, e che sono stati posti sotto la voce “svalutazione crediti commerciali”- Il + nella casella degli introiti è merito soprattutto dei, delle vecchie sponsorizzazioni comee delle nuove come, in forte calo invece i ricavi asiatici (solo 0,9 milioni dopo la chiusura dell’accordo conper maglia di allenamento e naming rights).- Nella riunione, in cui è intervenuto anche il presidente, in collegamento da Boston, si è avuto modo anche di fare il punto della partnership con l’azienda insolvente. L’Inter sta ancora cercando unNei giorni scorsi era avanzata anche l’ipotesi di una. L’idea è quella di portare sulla maglia dei contenuti riconducibili alle politiche societarie, con quello slogan dell’che potrebbe fare al caso dell’Inter ed evidenziare l’impegno nel campo dei diritti che il club da tempo porta avanti. Digitalbits non ha pagato leper quest’anno. La società di Viale della Liberazione ha fatto intendere che si tutelerà in tutte le sedi competenti