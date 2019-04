Mauro Icardi via dall'Inter? Questa non è un'opzione che al momento l'attaccante considera, al netto di quelle che sono state tutte le difficoltà vissute in stagione. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



“Mauro su azione non segna dal 2 dicembre e viene regolarmente contestato dalla Curva Nord, ma nonostante ciò a lasciare Milano non pensa. Wanda lo ha fatto capire chiaramente a Tiki Taka: «Se Spalletti dice che resterà 100 anni all'Inter, allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane». La frase, detta sorridendo, nasconde una verità: l’entourage dell’attaccante è convinto che con l’addio del tecnico di Certaldo (e magari con l'arrivo di Conte) il rapporto con il club può essere riannodato”.