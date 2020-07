Secondo La Gazzetta dello Sport, va esclusa ogni possibilità che l'Inter possa fiondarsi su David Alaba del Bayern Monaco nonostante le voci di questi giorni. E il quotidiano approfondisce il tema Emerson Palmieri: "L’Inter ha fatto il primo passo verso il mancino italo-brasiliano del Chelsea. Nei giorni scorsi il club nerazzurro si è informato con il club inglese, in occasione dei colloqui per il prolungamento del prestito di Moses (in dubbio per domenica causa affaticamento) fino ad agosto.