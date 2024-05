Inter, la verità su Hermoso

42 minuti fa



Hermoso ha appena concluso la sua esperienza all’Atletico Madrid e ora é un giocatore a parametro zero. Per qualità ed esperienza lo spagnolo rappresenta una ghiotta occasione per molti: nei giorni scorsi era stato accostato all’Inter ma in realtà oggi sono basissime le possibilità di vederlo in serie A nella prossima stagione. In questa fase Mario sta riflettendo con la sua famiglia su una ricca offerta Araba.