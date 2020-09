. Perché il difensore non ha ancora alcun accordo sul rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, la Fiorentina ha alzato un muro alto sul prezzo e non intende fare sconti. Eppure, la verità è che Milenkovic è al primo posto della classifica di gradimento per l'Inter e il suo allenatore Antonio Conte. Un difensore seguito da mesi che emerge ora come primo nome qualora venisse ceduto Skriniar, in trattativa con il Tottenham.- I contatti sono frequenti e attivi col suo agente Ramadani, mentre non è ancora partita una trattativa con la Fiorentina che. Attenzione: la cessione di Skriniar ad oggi è una possibilità, se ne parla col Tottenham ma. Per questo sul fronte viola non ci sono ancora offerte ufficiali dall'Inter. Di certo, i nerazzurri si farebbero trovare pronti e il giocatore è stato informato., ovvero a cifre più basse. Non a caso nella lista di Maldini e Massara oggi ci sono anche altre possibilità a costi più contenuti. Milenkovic gradisce il Milan come l'Inter, aspetta e spera rispettando Firenze e la Fiorentina. Ma se arriva l'offerta giusta, può partire davvero anche subito.