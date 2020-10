Nicolò Barella sta facendo ricredere tutti a suon di prestazioni e adesso i soldi spesi dall'Inter per averlo non sembrano più un eccesso. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Ogni volta che va in campo il Cagliari è contento. Non solo perché tra lui e il presidente Giulini il legame è rimasto forte, ma anche perché il club rossoblù incasserà (a "scatti", ogni 10/20 presenze) 8 milioni di euro quando Nicolò raggiungerà le 100 gare da almeno 45' con la maglia dell'Inter. Qualche bonus tra lo scorso anno e l'inizio di questa stagione è già maturato, ma prima di fine maggio ne arriveranno altri. Se poi Zhang dovrà pagare uno di quelli previsti per la vittoria dello scudetto o della Champions (4 milioni in tutto), c'è da scommetterci che non sarebbe dispiaciuto”.