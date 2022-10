Come emerge dalla relazione di bilancio dell'Inter approvato in occasione dell'assemblea dei soci di ieri, sono state rese note le condizioni che faranno scattare l'obbligatorietà del diritto di riscatto del centrocampista classe 2002 Kristjan Asllani, arrivato in prestito oneroso (4 milioni di euro) dall'Empoli per questa stagione.



Non appena la società nerazzurra avrà conseguito il suo primo punto nella classifica di Serie A dopo il 2 febbraio, il nazionale albanese diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter per un corrispettivo di 10 milioni più 2 di bonus.