. Perché quel legame speciale nato da giocatore e evoluto nella figura dirigenziale del Triplete è impossibile da dimenticare: il suo ritorno è una possibilità che torna ciclicamente ai piani alti della dirigenza nerazzurra,. Una figura interista, che conosca l'ambiente e possa aiutare a gestire lo spogliatoio ritenuta ideale da Marotta. La telefonata c'è stata come vi abbiamo raccontato ; ma gli sviluppi al momento non danno certezze all'Inter, anzi.- Nonostante l'opportunità di riportarlo a Milano prenda forza anche a livello mediatico,. Lele infatti si trova benissimo nel progetto della Nazionale, si sente totalmente coinvolto al fianco di Roberto Mancini con cui ha sempre avuto un feeling molto forte ed è gratificato dalla Federazione che conta sulla sua figura per l'Italia del presente e del futuro. Insomma,. Di certo Suning ha intenzione di insistere su indicazione di Marotta, la volontà di tentare Lele esiste e resiste,. Ma la Nazionale rimane la priorità di Oriali, visto anche l'Europeo che si avvicina con una programmazione impostata sui giovani che lo vede partecipe e coinvolto in prima persona. Una sfida cui è difficile rinunciare, nonostante la chiamata dell'Inter sia una tentazione davvero fortissima.