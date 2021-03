Ora è tornato a essere importante per Antonio Conte, titolare nelle ultime tre partite di campionato. Eppure a gennaio Christian Eriksen era davvero a un passo dall'addio ai nerazzurri e alla Serie A, con l'allenatore che sognava di sostituirlo con Rodrigo De Paul. L'Inter aveva messo a punto un piano per rinforzare il centrocampo con l'argentino dell'Udinese, tra i migliori nel suo ruolo di tutto il campionato e seguito nelle ultime stagioni anche da Napoli e Juventus. Un nome che resta nel mirino dei nerazzurri anche in vista della prossima estate.