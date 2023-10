Parametro zero è solo un modo di dire, nel calcio non esistono operazioni di mercato che non prevedono esborsi economici e la faccenda non cambia quando un club decide di ingaggiare un calciatore in scadenza di contratto. Niente di nuovo sotto il cielo, ma il bilancio consolidato dell’Inter certifica come per arrivare a Marcus Thuram sia stato necessario staccare un lauto assegno, spesa ampiamente giustificata dalle prestazioni dell’attaccante francese, che in questo avvio di campionato si è attestato come un pilastro del gruppo messo a disposizione di Simone Inzaghi. Ad oggi è difficile fare una valutazione complessiva sul valore effettivo di Marcus Thuram, ma di sicuro siamo ben oltre la cifra versata in commissioni ad agenti e intermediari.



Secondo quanto si apprende dal bilancio consolidato, approvato oggi dall’assemblea dei soci, Thuram è costato all’Inter 8 milioni di euro. Per poterselo assicurare, i nerazzurri hanno vinto la concorrenza del Milan, che a giugno si era avvicinata molto all’attaccante francese. Non è la prima volta che l’Inter decide di pagare alte commissioni pur di arrivare a un proprio obiettivo di mercato, la stessa cosa, per esempio, era accaduta anche per Stefan de Vrij, preso a parametro zero ma pagato quasi 6 milioni di euro. Onana, invece, era costato all’Inter un paio di milioni in commissione. Operazioni che si sono rivelate veri e propri affari per l’Inter, nonostante tutto.