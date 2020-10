Decisioni da prendere, al più presto. Perché, dove i rumours continuano in entrata e soprattutto in uscita. Totalmente fermo ogni discorso legato a Kanté o giocatori così costosi, non si fermano le voci su uno. Un affare di cui si parla da mesi ma che non è mai davvero decollato: ad oggi la situazione è- La scelta dell'uruguaiano (pur rispettando il Torino) finora è sempre stata orientata verso altre società, aspettando il rientro per provare a riprendere spazio nell'Inter di Antonio Conte. Ma la dirigenza non sta valutando uno scambio con Izzo, ha altre priorità in difesa e soprattutto non prevede sconti per Vecino come per. Più dei club stranieri che hanno chiesto informazioni, la Sardegna sarebbe la prima scelta del Ninja ma Zhang è stato chiaro anche dopo la chiusura del mercato estivo: chi vuole Nainggolan deve pagare, non sarà regalato. Fino al 5 ottobre ha mantenuto la sua posizione ferrea, non intende fare passi indietro. Il Cagliari è avvisato...