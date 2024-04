Inter, la videochiamata di Zhang per festeggiare in campo. E Dimarco chiede il bonus Scudetto VIDEO

Il presidente, non ha potuto essere presente in Italia per celebrare la vittoria dello Scudetto, il numero 20, quello della Seconda Stella, ottenuto battendo nel derby i rivali di sempre del Milan. Il numero 1 nerazzurro, oltre al video-messaggio per tutti i tifosi trasmesso dai canali ufficiali del club,E il video, postato dallo stesso Zhang sul proprio profilo instagram è già diventato virale anche perché ritrae fra gli altri Barella eIl riferimento è ovviamente al premio scudetto in denaro per la squadra, che ogni club promette ai giocatori a inizio anno in caso di vittoria del campionato.

Inter, #Zhang videochiama la squadra durante la festa scudetto in campo.



E Dimarco chiede subito il "bonus scudetto" pic.twitter.com/R585lR7nBO — calciomercato.com (@cmdotcom) April 23, 2024