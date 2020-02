Il calendario molto può dire sulla volata scudetto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che evidenzia come gli uomini di Conte siano attesi da sfide complicate.



“Oltre al trittico terribile in trasferta (Juve, Roma, Atalanta), dovrà far visita anche alle due più belle sorprese della stagione (Parma, Verona). Ad augurarle buon viaggio, però, c’è la classifica delle gare in trasferta che Conte guida con 29 punti, davanti ad Atalanta (25) e Lazio (23): 9 vittorie, 2 pari e una sola sconfitta, fresca. Questo sulla carta, poi entreranno in ballo molte variabili, oggi imprevedibili: condizioni delle avversarie, infortuni... Ma anche le incidenze delle coppe. Prendiamo la Juve, per esempio. Incrocerà l’Inter il primo marzo reduce dalla trasferta di Lione in Champions League che sta a cuore ai bianconeri molto più di quanto stia a cuore l’Europa League ai nerazzurri. Dopo l’andata dei quarti, la Juve andrà a giocare subito a San Siro, contro il Milan rivitalizzato da Ibra. Trasferta ispida, come si è visto in Coppa Italia. E a fine aprile affronterà la Lazio, libera da coppe, a pochi giorni dall’eventuale semifinale Champions. Naturalmente Sarri si augura di avere sempre settimane piene di Champions”.