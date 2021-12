Brutto ritorno per Stefano Sensi dopo la vittoriosa partita contro il Torino. Mentre l'ex Sassuolo era San Siro i ladri svaligiavano la casa del centrocampista. Il bottino degli scassinatori si aggira intorno ai 200mila euro portando via borse e gioielli della moglie di Sensi, Giulia Amodio, e un Patek Phlippe da 70 mila euro. L'allarme è stato dato alla polizia dallo stesso interista rientrato a casa verso mezzanotte e mezza. I malviventi avrebbero scassinato la portafinestra della cucina dell'appartamento situato al primo piano. La polizia ha poi fatto un sopralluogo per trovare tracce utili all'indagine.