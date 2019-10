Brutte notizie in casa Inter: come riporta il Giornale di Como, infatti, alcuni ladri sono stati protagonisti ad Appiano Gentile e al Suning Training Center. Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21, alcuni malviventi hanno recuperato alcuni attrezzi da lavoro come un tosaerba, un'idropulitrice e una macchinetta per il caffè.