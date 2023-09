Il fantasista delè uno dei nomi che in questa fase del calciomercato più sta stuzzicando la fantasia degli addetti ai lavori. Chiuso in maglia azzurra dalla ricca concorrenza nel suo ruolo e con un contratto in scadenza soltanto fra poco più di 18 mesi alè diventato uno dei giocatori più richiesti sul mercato. A spiegare la situazione, fra corteggiamente fra le altre anche dell'Inter () e un rinnovo con la società diancora lontano ci ha pensatodel calciatore, ai microfoni di CN24."Nella gara contro l'Italia abbiamo raggiunto un grande risultato e trovato punti importanti, abbiamo giocato in maniera compatta e combattiva, conquistando un buon risultato contro una Nazionale di qualità come l'Italia. Eljif Elmas ancora una volta, come tante volte prima, è stato protagonista di una perfomance di qualità top: è stato un problema costante per la difesa dell'Italia e grazie ad uno suo dribbling è arrivato il gol su una splendida punizione"."Nell'ultimo periodo sono state fatte molte speculazioni, ma la verità è soltanto una. Soltanto io ed il padre di Eljif siamo i suoi rappresentanti ufficiali e siamo gli unici che stanno negoziando per il suo futuro"."Riguardo alla situazione al Napoli posso confermare che siamo in trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto, ma ci sono dei dialoghi con molti club interessati ad Elmas. Vedremo cosa ci porterà il futuro".