Inter, l'agente di Lautaro: 'Lavoriamo senza fretta per un futuro insieme'

Alejando Camano torna a parlare della trattativa per il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez con l'Inter. L'agente dell'attaccante argentino ha dichiarato a FcInter1908: "Siamo sempre in contatto con la dirigenza, c'è un ottimo rapporto. Quanto manca per il rinnovo? Lautaro ha un contratto fino al 2026. Ha un grande rapporto con l'Inter, è il capitano. Ora la cosa importante è raggiungere gli obiettivi dell'Inter e far felici i tifosi. E noi continueremo a lavorare per il futuro di Lautaro e dell'Inter insieme. Non c'è alcuna fretta, siamo tutti assolutamente tranquilli".



CHE STORIA - Arrivato nel mercato estivo del 2018 dal Racing Club di Avellaneda per 25 milioni di euro, Lautaro Martinez è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2026 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno. Classe 1997, finora ha segnato 128 gol in 275 presenze con la maglia nerazzurra.