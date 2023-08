Uscito dalla sede dell'Inter, Alejandro Camano ha parlato del suo assistito - Lautaro Martinez. Ecco le parole dell'agente argentino sul futuro del capitano nerazzurro.



INCONTRO - "Una volta all'anno parliamo della situazione generale. Lautaro è il capitano, è molto felice qua in un club che ha un progetto sportivo molto buono, Parliamo della possibilità che lui sia ancora più felice. L'Inter è ben disposta verso di lui, c'è tempo di parlare del futuro. Lautaro è uno dei top 3 centravanti del mondo, non è una situazione facile, ma lui è l'uomo dell'Inter ed è molto felice qua. L'Inter è la squadra del cuore per me, quindi vogliamo che Lautaro sia 'mas feliz'. Non ci sono solo i soldi nel calcio, Lautaro è un supercompetitivo e credo che voglia un'Inter sempre più forte per vincere Champions e campionato. A lui piace giocare in una squadra forte".



RESTA AL 100%? - "Ora a Lautaro piace stare nell'Inter e viceversa, quindi noi lavoriamo perché si arrivi a una situazione che renda tutti felici. Io parlo con tanti club, con tutti, ma Lautaro è il capitano dell'Inter. Il Madrid? E' la squadra più grande del mondo, a tanti giocatori piace giocare lì. Ma Lautaro gioca per i vicecampioni d'Europa, la squadra più forte nel mondo dopo il City".