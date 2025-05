Gazzetta - Inter, l'Al-Hilal vuole Inzaghi a tutti i costi: offerta mostruosa dopo la finale di Champions

L'Arabia Saudita non è riuscita a decollare come appeal, almeno non a livello di interesse nel campionato da parte del pubblico europeo, ma certamente continua a voler investire cifre esorbitanti per crescere. E, in questo caso, ben figurare al primo Mondiale per Club allargato, previsto in estate. Una delle partecipanti è, che ha licenziato Jorge Jesus e sta cercando con ansia crescente un nuovo tecnico.Si tratta di uno dei quattro club di Saudi Pro League sotto l'egida del Public Investment Fund, PIF, che controlla anche il Newcastle in Inghilterra e che ha portato all'Al-Hilal giocatori come. Recentemente, l'Al-Hilal ha stabilito il record assoluto di vittorie consecutive nelle prime divisioni professionistiche mondiali, 34.

Il presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel, secondo La Gazzetta dello Sport,e lo ha fatto presente già a metà aprile, quando ha soggiornato a Milano per qualche giorno. Un'intenzione che rimane forte e chiara anche ad un mese di distanza, con voci dall'Arabia che vogliono il tecnico piacentino pronto a viaggiare in Medio Oriente, c'è chi dice di persona, c'è chi dice prima attraverso un emissario, magari subito dopo la finale di Champions League, in uno scenario alla Mourinho in caso di vittoria sul PSG a Monaco.