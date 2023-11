Giornata di vigilia in casa Inter. Domani i nerazzurri affronteranno il Salisburgo nella quarta giornata dei gironi di Champions League con un'arma in più: Marko Arnautovic infatti è tornato ad allenarsi coi compagni - così come fatto negli ultimi giorni - e ha preso parte alla rifinitura con il gruppo.



IN AND OUT - Assente invece Dumfries. L'esterno olandese ha svolto il riscaldamento iniziale e poi si è seduto in panchina per partecipare solo alla parte tattica. In gruppo invece Stefano Sensi. Da ricordare però che il centrocampista non è inserito nella lista UEFA dell'Inter e non potrà scendere in campo contro il Salisburgo.