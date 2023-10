Vigilia di Inter-Salisburgo. I nerazzurri vogliono dare continuità al successo sul Torino, anche in Champions League dove affronteranno gli austriaci per fare un passo avanti verso gli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi si è allenata oggi alla Pinetina in vista della gara di domani. Tutti in gruppo - compreso Stefano Sensi che pure non è in lista per la Champions. Unici esclusi Arnautovic e Cuadrado.