L'Inter si prepara alla fondamentale sfida contro il Benifca che è già quasi da dentro o fuori per entrambe per come si è messo il girone. I nerazzurri arrivano alla gara dopo il pareggio di San Sebastian contro la Real Sociedad, mentre i portoghesi sono usciti sconfitti all'esordio contro il Salisburgo. Da Appiano Gentile le ultime con il nostro inviato Pasquale Guarro.



RECUPERATO CUADRADO - Piccole buone notizie per Simone Inzaghi che recupera Juan Cuadrado che si sta allenando in gruppo. Non ancora Frattesi che punta il Bologna.



LE IMMAGINI DELLA RIFINITURA