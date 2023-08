, in scadenza di contratto tra un anno,, reparto cambiato per trequarti, nel quale sono confluiti due trentaquattrenni (Arnautovic e Sanchez) e un bravissimo attaccante di raccordo (Thuram) che crea assist e giocate, ma - si presume - non segnerà molto.Un progetto serio e ambizioso perché implica una manovra totale e corale come quella apprezzata, lunedì sera, a Cagliari dove l’Inter, al di là del 2-0, ha stravinto.(gli esterni quasi costantemente alti),(giro palla),(verticalizzazioni), ha molte soluzioni per cercare il gol (dalle conclusioni dalla distanza di Calhanoglu agli inserimenti di Barella e Mkhitaryan o Frattesi). Inoltre ha una panchina lunga dotata di molta qualità tecnica.