Inter, Lautaro a riposo nella seconda amichevole dell'Argentina

Protagonista insieme a Soulé dell'amichevole vinta per 3-0 contro El Salvador, Lautaro Martinez potrebbe saltare il secondo impegno, sempre amichevole, che vedrà l'Argentina affrontare la Costa Rica.



La Seleccion è arrivata ieri sera a Los Angeles dove si disputerà la seconda amichevole di questa sosta, ma il Commissario Tecnico Lionel Scaloni sta già pensando alla formazione che scederà in campo in cui l'attaccante dell'Inter non è previsto.



Lautaro Martinez dovrebbe rimanere infatti a riposo con l'attacco che, secondo quanto riportato da Tyc Sports, sarà completato nel ruolo di attaccante centrale da Julian Alverez accompagnato alle spalle da MacAllister, anche lui partito in panchina contro El Salvador.