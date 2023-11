“Lauti, ricordo quando siamo andati a prenderlo. Ha capito subito la grande opportunità che aveva. Ha saputo entrare nella cultura del calcio italiano e in quella dell’Inter”. Queste sono le parole di Javier Zanetti al Corriere della Sera. L’oggetto del discorso, come intuito è Lautaro Martinez, che passo dopo passo sta diventando sempre più il punto di riferimento numero uno del club, ma soprattutto degli undici in campo. Ormai gli anni in nerazzurro sono cinque. Nel frattempo è cresciuto, ha vinto uno scudetto, ha vinto un mondiale e di questa crescita se ne è accorto anche il Pupi: “ogni anno Lautaro fa uno step in più..”



ATTESA PER IL RINNOVO - Le aspettative sono di un contratto molto lungo, che leghi l’argentino e l’Inter in modo solido per renderlo un simbolo duraturo. Lautaro, al momento, guadagna 6 milioni di euro l’anno. L’aumento sarebbe sostanzioso. Con bonus compresi arriverebbe a percepire circa 8 milioni di euro e il contratto arriverebbe fino al 2028, segnando di fatto 10 anni di Inter.



RECORD DI GOL - Il giocatore è a un passo dal battere il record di Gabriel Omar Batistuta. Lautaro ha raggiunto già i 12 gol in 11 giornate di Serie A. L’unico che è riuscito a segnare almeno 13 reti nelle prime 12 giornate è stato l’ex bomber della Fiorentina. Con il Frosinone, l’argentino ha la possibilità di provarci. Ha già segnato ai ciociari in un 3-0 del 2018.