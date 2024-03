Inter, Lautaro ancora a secco con l'Argentina: 'Zittirò i critici'

Lautaro Martinez non si sblocca con l'Argentina. L'attaccante dell'Inter gioca in coppia con Di Maria tutta la partita amichevole vinta con El Salvador a Philadelphia degli Stati Uniti, servendo l'assist per il 3-0 di Lo Celso nella ripresa dopo i gol di Romero ed Enzo Fernandez nel primo tempo. Il Toro non trova la rete per la 16esima presenza consecutiva in nazionale: il suo ultimo gol risale al 3-0 con Honduras il 24 settembre 2022. Invece in nerazzurro è già a quota 26 reti in questa stagione.



LE PAROLE - Lo stesso Lautaro Martinez commenta nel dopo-gara: "Io penso al campo e lascio parlare la gente, mi interessa poco di cosa dicono. Ma voglio dimostrare che loro hanno torto e che io do sempre il massimo. Cerco di dimostrare al ct che sono sempre a disposizione della squadra: in ogni allenamento e in ogni partita, da titolare, da riserva o restando in panchina. Lavoro per indossare questa maglia perché è la più bella al mondo. Oggi non sono riuscito a segnare, continuerò a lavorare e spero di fare gol nella prossima partita".

L'appuntamento è a mercoledì 27 marzo con la Costa Rica a Los Angeles.