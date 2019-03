Lautaro-Dybala, una coppia che può prendere forma in futuro. Intanto i due fanno prove d'intesa in nazionale e proprio dal ritiro della nazionale argentina lo stesso Lautaro Martinez ha rilasciato delle dichiarazioni a ESPN tessendo le lodi della punta della Juve e suo compagno di nazionale che fanno il paio a quelle rilasciate sul suo ex capitano Mauro Icardi:" Mi trovo benissimo con Paulo, in campo ci intendiamo molto bene". Delle dichiarazioni sintetiche, ma che possono aprire a diverse interpretazioni in chiave mercato.