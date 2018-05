Affare fatto, per ufficializzarlo mancano solo visite e firma.secondo quanto appreso da Calciomercato.com. Il club nerazzurro ha chiesto e ottenuto di fare tutto prima del Mondiale, prima che la punta di Bahía Blanca si metta a disposizione del ct Sampaoli, che lo porterà in Russia insieme a Messi, Dybala e Higuain per affrontare (almeno) Islanda, Croazia, Nigeria. Lautaro sarà il terzo acquisto dei nerazzurri dopo Asamoah e de Vrij, arrivati a parametro zero, commissioni agli agenti escluse, rispettivamente da Juventus e Lazio.L'attaccante classe 1997, che l'Inter ha strappato all'Atletico Madrid,. Al Racing, come svelato da Calciomercato.com lo scorso 8 febbraio , sarà lasciato un 10% sulla cifra della plusvalenza della futura rivendita.. L'Inter conta di inserire una clausola rescissoria valida per l'estero, tra i 110 e i 120 milioni di euro. Non è ancora il chiaro il numero che indosserà, Lautaro ha chiesto la 10, senza un proprietario dopo l'addio di Joao Mario.