Inter, Lautaro atteso a Milano nel fine settimana. Quando fa le visite e il piano di recupero

l’attaccante dell’Inter dovrà quindi rinunciare alle due sfide molto sentite contro Uruguay e Brasile, causa la, un problema che il calciatore ha accusato nel corso dell’ultima partita di campionato contro l’Atalanta. Probabilmente,, ma la partita contro l’Atalanta si è giocata alle 21 e molti calciatori sono partiti all’alba o addirittura in piena notte, con voli partiti da Bergamo. Lo stesso Lautaro è partito molto presto e non ci sono stati i tempi tecnici per visitarlo prima.

Arrivato in Sudamerica, il capitano nerazzurro ha svolto le visite mediche che hanno riscontrato la lesione alla coscia sinistra, una problema di lieve entità, di cui l’Inter è subito stata messa al corrente.in modo da sottoporsi nuovamente a esami strumentali, questa volta seguito dai medici del club nerazzurro, che stileranno il programma di recupero.

Ovviamente in casa Intere gli attaccanti alle spalle di Lautaro e Thuram non sempre si sono dimostrati all’altezza della situazione. Insomma, sposta tanto tra il poter contare o meno sul “Toro” ed è questo che aggiunge un pizzico di ansia all’attesa, anche se una prima stima sui tempi di recupero di Lautaro è già stata fatta.A quel punto sarà Inzaghi a scegliere la cosa migliore da fare, se schierarlo al Tardini o se risparmiarlo in vista della sfida di Champions contro il Bayern. Ma prima bisognerà affrontare l’insidiosa partita contro l’Udinese (oltre a Lautaro mancheranno Bastoni e Dumfries)