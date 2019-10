Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, in gol ieri nel ko contro il Barcellona in Champions, parla a Inter Tv : "Meritavamo di vincere, perché abbiamo disputato una grandissima partita. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, ma anche nella ripresa abbiamo giocato bene. Una sconfitta come quella di oggi di insegna che di fronte ai grandi giocatori non puoi mai abbassare la guardia. Negli ultimi venti minuti non riuscivamo più ad uscire, abbiamo peccato in quei dettagli nei quali eravamo stati perfetti all'inizio. Devo dire che però siamo contenti per come abbiamo giocato, ma arrabbiati per il risultato. Potevamo giocarci le nostre carte, ora non ci resta che tornare a lavorare con forza perché domenica arriva la Juventus, dobbiamo pensare solo a quel match".