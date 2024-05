Inter-Lautaro, che schiarita: incontro positivo, rinnovo a un passo

Getty Images

Non era scontato, anzi, perché il meeting arrivava dopo giorni di burrasca e in seguito a una richiesta che i nerazzurri hanno immediatamente ritenuto fuori portata massima. Con Camano non sembrava esserci margine, il manager non aveva mai dato la sensazione di voler andare incontro al club abbassando le richieste e questo lasciava immaginare che l’incontro di ieri potesse nascere sotto una cattiva stella. Invece le cose sono andate diversamente.

Milano iniziava a essere molto calda attorno all’argomento,tirando eccessivamente la corda. Nell’incontro di ieri si è immediatamente avuta la percezione di un’apertura diversa al dialogo e le cose stanno procedendo nella giusta direzione.sicuramente più ragionevoli. Siamo ancora ai dialoghi e non alle firme, ma tutto procede in serenità e ogni pezzo dovrebbe andare al proprio posto immediatamente