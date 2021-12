L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0, sullo Spezia nella quale ha segnato il secondo gol. "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, stiamo lottando per cose importanti ma non è buono presentare un campo così e facciamo fatica a fare il nostro gioco. Sono più tranquillo, ho imparato tanto con Conte che mi ha fatto crescere e lo ringrazio ed oggi cerco di dare il meglio per l'Inter. Abraham è un giocatore importante per la Roma, noi ora riposiamo e poi sarà partita dura per noi".