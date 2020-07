L’Inter domani affronterà il Verona al Bentegodi, con fischio d’inizio alle ore 21.45. Lautaro Martínez, attaccante nerazzurro, non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato. Secondo quanto riferito da Opta, solo una volta in Serie A non ha trovato il gol in più partite consecutive (sette, tra aprile e agosto 2019).