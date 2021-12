L'Inter si avvicina con un sorriso alla partita contro il Real Madrid. Lautaro Martinez dovrebbe aver smaltito l'affaticamento che lo ha costretto a dare forfait nella sfida dell'Olimpico contro la Roma. Oggi, nella rifinitura, ci saranno ulteriori verifiche e test di tenuta. Ma le probabilità che l'attaccante argentino sia a disposizione contro il Real, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sono in aumento. E anzi, il Toro corre verso una maglia da titolare al fianco di Edin Dzeko.





Una buona notizia per Inzaghi, che a Roma ha perso invece Correa. Il Tucu non si imbarcherà nel volo che oggi porterà l'Inter a Madrid. In giornata si sottoporrà agli accertamenti che chiariranno l'entità del problema ai flessori della coscia sinistra. La speranza, in casa nerazzurra, è che possa rientrare all'inizio del 2022, prima sembra difficile. Diventa così Sanchez la carta in attacco per sparigliare il mazzo di Inzaghi. Già dalla partita di domani contro il Real.