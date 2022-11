Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Argentina e Messico, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha risposto alle domande dei giornalisti.



"Siamo preparati per questa sfida. Con l’Arabia Saudita abbiamo perso per dettagli, per errori nostri. Ma ora la nostra testa è al Messico. Certo che eravamo tristi dopo la sconfitta. Ma in un Mondiale è così, non c’è tempo per guardare indietro. Dobbiamo solo pensare a vincere per questa maglia. Domani si vedrà un’Argentina forte, come deve essere. Maradona? Diego è stata una persona molto importante, per noi argentini e per tutto il mondo. Lo ricordiamo bene. E domani vogliamo regalargli un sorriso vincendo".