che si è fermata a Parma ha aperto enormi pagine di dibattito sulla gestione della partita, del doppio vantaggio e soprattutto dei cambi fatti (dalla tribuna) dallo squalificato. Nell'ennesima rimonta subita e soprattutto nella delusione derivata dal fatto che il Napoli, in caso di vittoria contro il Bologna, potrebbe rientrare addirittura a -1,ha accolto o forse è meglio dire subìtocon Correa al minuto 65'., ma che non cancella quello che è e resta il problema più grande di casa nerazzurra, ovvero

quando sulla lavagnetta luminosa alzata al cielo a Parma dal quarto uomo al minuto 65' , 5 minuti dopo il gol segnato da Bernabé che ha riaperto la partita e con il risultato fermo sul 2-1.o e che, probabilmente, conosceva i limiti della sua prestazionema che si è già spento, perchédall'infortunio in vista del proseguimento della stagione (che conosceva) e per evitare possibili nuovi infortuni.

Quello di Parma non è un caso, lo sono invece le statistiche della stagione 2024/25 se paragonate a quelle della stagione passata, ovvero quella 2023/24 che si è conclusa con la vittoria della seconda stella.è impietoso dato che quest'anno è a quota 11 mentre un anno fa era già a quota 23 sui 24 finali.Quello che però fa ulteriormente la differenza è il come Lautaro non stia arrivando alle stesse cifre in chiave goal. Il numero diè sostanzialmente lo stesso (94 di un anno fa contro 91), ma è il numero diad essere crollato (43 di un anno fa contro 32). A questo va aggiunto il numero di(passato da 10 a 16) e unapassata da 24,47% del 202/24 a solo il 12,09% di questa stagione.

, con Marcus Thuram che agisce di più da prima punta e Lautaro più da "rifinitore", ma sebbene il numero dicreate per i compagni sia aumentata (da 5 a 8), le restanti voci come la(77,53 contro 76,91), il numero di(30 contro 34) e il numero di(2 contro 3) non è cresciuto così drasticamente.In sostanza il rendimento del capitano nerazzurro è inequivocabilmente in calo rispetto un anno fa e, altrettanto inequivocabilmente, le motivazioni di questo calo sono molteplici e passano anche da una condizione fisica precaria fin da inizio stagione.ad un gruppo che, spesso, tende a sedersi nella gestione. L'adrenalina del Toro è oggi "contingentata", sbloccarla e sbloccarlo, sarà la chiave di questo finale intensissimo di stagione.