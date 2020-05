Il Barcellona preme, l'Inter non ha fretta. In mezzo c'è Lautaro, che al momento non si sbilancia, ma che presto potrebbe dover fare un passo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“In mezzo c’è ovviamente Lautaro: non si è mai sbilanciato, l’Inter e Antonio Conte l’hanno trasformato in un attaccante micidiale, con la società e i tifosi ha un ottimo rapporto e vorrebbe vincere qualcosa in nerazzurro, ma adesso è arrivato al dunque. E se c’è un certo Messi che chiama (più un super ingaggio di 10 milioni) sarà difficile dire di no. Deve solamente uscire allo scoperto, e chissà come sarà giocare il finale di stagione con la maglia del Barcellona già virtualmente addosso”.